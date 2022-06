De Laurentiis indagato per falso bilancio per l’acquisto di Osimhen

Operazione eseguita dalla Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Napoli, la quale ha effettuato una serie di perquisizioni tra Castel Volturno, Roma e in Francia per verifiche sul contratto che era già finito nel mirino della Procura Federale nel caso plusvalenze, che poi aveva escluso illeciti da parte del club azzurro.

L’attaccante era stato acquistato nell’estate del 2020 dal Lille, nell’affare erano entrati anche Karnezis e i giovani Manzi, Palmieri e Liguori. L’operazione è stata al centro delle indagini del Caso Plusvalenze, insieme ad altri club e dirigenti italiani (Juve, Napoli e altre 9 società, oltre a 59 dirigenti tra cui Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli).

Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri. Nelle settimane scorse polizia anche nella sede del Lille, sempre per lo stesso motivo. Situazione critica per le società che nel caso avessero a che fare con falsi bilanci, avrebbero non poche difficoltà.