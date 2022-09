Icardi scaricato dal PSG, vola in Turchia

Mauro Icardi è fuori dal progetto Paris Saint-Germain. L’ex nerazzurro pagato ben 50 milioni di euro, non ha mai trovato il feeling con la squadra francese e dopo tre stagioni avare di soddisfazioni personali è pronto a fare i bagagli. Non a caso, non sorprende la scelta di Christophe Galtier di escludere l’argentino dalla lista dei 25 giocatori che il PSG intende utilizzare per la prossima Champions League. Nonostante sia da mesi sul mercato le offerte non sono tante, visto l’elevato ingaggio, e per ora è aperta solo la pista turca.

Icardi pronto a trasferirsi al Galatasaray

Secondo TRT Spor, Maurito dovrebbe accettare la corte del club di Istanbul. La squadra turca ha già trovato l’intesa con il PSG: prestito con diritto di riscatto. La punta è attesa in settimana per le visite mediche di rito e dopo dovrebbe esserci la firma. A 29 anni Mauro Icardi prova a rilanciare la sua carriera con il Galatasaray, alla ricerca di un posto ai prossimi mondiali. L’obiettivo è quasi impossibile, visto che il centravanti è fuori dall’orbita Albiceleste da anni. La sua ultima convocazione in nazionale risale a novembre 2018 contro il Messico, partita durante la quale ha siglato il suo unico gol con la maglia dell’Argentina.