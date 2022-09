Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea, ha trascorso un’estate con la valigia in mano. Apparentemente non più indispensabile per l’ex tecnico dei londinesi Tuchel e cercato da diversi club, compreso il Napoli, l’estremo difensore è alla fine rimasto in Inghilterra.

Kepa: “Potevo partire, ma qui sono felice”

“Ho avuto l’opportunità di lasciare il Chelsea quest’estate, c’erano delle cose ma il club mi ha sempre dato la sua fiducia, ha sempre voluto che facessi parte della squadra. Abbiamo analizzato insieme la situazione e sono felice di essere rimasto in questo fantastico club” – ha dichiarato Kepa in un’intervista a El Larguero.



Il Napoli sembrava vicinissimo all’accordo definitivo con il portiere, ma alla fine i londinesi hanno scelto di non privarsi del classe 1994. I partenopei hanno virato su Keylor Navas, ma anche la trattativa per il costaricense si è arenata e gli azzurri hanno così trattenuto Alex Meret come portiere titolare.