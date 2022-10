Calciomercato Inter: sirene inglesi per l’attaccante argentino

Gli uomini di Simone Inzaghi sembrano aver ritrovato la strada giusta sia in Champions League, qualificazione agli ottavi a un passo, sia in campionato, anche se la distanza dal Napoli è di ben 8 punti. In attesa del rush finale prima dei mondiali in Qatar, in casa nerazzurra già guardano al futuro. Il calciomercato dell’Inter sembra indirizzato soprattutto verso il lato cessioni, cercando di liberarsi degli esuberi pesanti che potrebbero anche andare a danneggiare l’umore dello spogliatoio.

Calciomercato Inter: il Newcastle si fa avanti per Correa

Secondo la stampa britannica il club bianconero della Premier League è pronto a portare l’attaccante argentino al St James Park. A quanto pare l’interesse del club inglese è talmente forte che i dirigenti del Newcastle sono pronti a fare follie per chiudere l’affare già nella finestra invernale di mercato. Joaquin Correa fortemente voluto da Simone Inzaghi è stato prelevato dalla Lazio per ben 31 milioni di euro. A oggi, nonostante l’assenza di Lukaku, non trova spazio e viene spesso relegato in panchina. Per questo motivo è finito nella lista dei cedibili del calciomercato dell’Inter.