Dimarco spinge Gosens al Leverkusen

Federico Dimarco sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Il calciatore azzurro arrivato all’Inter per essere utile nel turnover della squadra si è preso la fascia sinistra ed ora è primo nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Le buone prestazioni del milanese unite alle uscite positive con la maglia della nazionale di Mancini, hanno spinto il tecnico dei nerazzurri a puntare su di lui e al momento la fiducia è ampiamente ricambiata. A farne le spese è Robin Gosens, il tedesco prelevato a suon di milioni dall’Atalanta, fino a oggi non ha ancora trovato la sua dimensione e nella prossima sessione di mercato potrebbe già partire.

Dimarco titolare inamovibile, Gosens potrebbe partire già a gennaio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport per il laterale tedesco si è fatto nuovamente avanti il Bayer Leverkusen. Il club rossonero della Bundesliga in passato ha già corteggiato Robin Gosens ma senza fortuna. Oggi con l’ex Atalanta superato da Dimarco nelle gerarchie, la situazione è cambiata. L’affare non è semplice, la società nerazzurra ha investito una cifra importante per il tedesco e non vorrebbe perderci. A gennaio il Leverkusen potrebbe spingere per un prestito con diritto di riscatto.