Calciomercato Lazio: Luis Alberto resta a gennaio?

Il calciomercato della Lazio continua a ruotare intorno al nome di Luis Alberto. Le voci che si susseguono sono tantissime e tutte diverse. Lo spagnolo durante la sessione estiva è sembrato vicinissimo al Siviglia ma si è concluso tutto con un nulla di fatto. Da una parte ci sono le richieste elevate di Claudio Lotito, d’altro canto bisogna ammettere che non ci sono molte offerte per il calciatore. A questo punto la permanenza di Luis Alberto è fortemente in dubbio in vista della sessione invernale.

Calciomercato Lazio: nuovo mal di pancia di Luis Alberto

Secondo Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe ‘punito’ il calciatore perché non crederebbe troppo al dolore all’anca. Il Mago a causa di questo infortunio ha saltato la ripresa degli allenamenti a Formello e quindi la sua presenza in campo in Europa League è ancora in dubbio. I comportamenti poco chiari dello spagnolo vanno di pari passi all’incertezza strategica del calciomercato della Lazio a gennaio. La squadra biancoceleste non vorrebbe privarsi di uno dei suoi gioielli pregiati ma un calciatore scontento potrebbe solo rovinare il clima all’interno dello spogliatoio.