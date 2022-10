Infortunio Immobile: le statistiche della Lazio senza il bomber

L’infortunio di Immobile preoccupa in casa Lazio. La squadra biancoceleste è in un momento cruciale di questa prima parte di stagione e rischia di dover giocare partite fondamentali senza l’apporto del proprio bomber. Lo stesso Maurizio Sarri ha dichiarato: “Quando si parla di certi giocatori, è difficile riuscire a sostituirli senza avere un minimo d’effetto negativo. Certi giocatori hanno numeri troppo impattanti per dire che sarà uguale, sicuramente qualcosa dovremo pagare”.

Infortunio Immobile: l’andamento della Lazio senza l’azzurro

Da quando la punta azzurra ha firmato con la squadra di Lotito, nell’estate 2016, ha saltato soltanto 20 partite. Il bilancio non è positivo, infatti senza Ciro Immobile in campo la Lazio ha ottenuto soltanto 6 vittorie a fronte di 7 pareggi e soprattutto 7 sconfitte. Nella stagione 2016/17 senza il numero 17 spicca la vittoria nel derby per 3 a 1 che va a bilanciare la sconfitta casalinga con il Chievo. Nel campionato seguente gli aquilotti orfani della loro punta sono riusciti a battere solo l’Udinese per 3 a 0, prima di incappare in diversi pareggi e sconfitte. Nell’ultima stagione 2021/22, Ciro Immobile è rimasto ai box per sette partite e tranne in due occasioni in cui la Lazio è riuscita a battere Genoa e Venezia, i biancocelesti hanno sofferto la mancanza del proprio bomber. In particolare nella trasferta emiliana dove sono stati sconfitti 3 a 0 dal Bologna e nel big-match casalingo contro la Juventus dove hanno perso 2 a 0.