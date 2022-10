Dopo l’annuncio del Manchester United dell’esclusione di Cristiano Ronaldo per il match contro il Chelsea, la notizia di mercato proveniente dall’Inghilterra infiamma il mercato: l’asso portoghese potrebbe approdare al Milan già a gennaio. Ci sarebbe già stato un contatto fra l’agente di CR7 e Paolo Maldini, un semplice pourparler che potrebbe, però, tramutarsi in altro.

Cristiano Ronaldo al Milan già a gennaio?

Mendes, oltre a essere l’agente di Cristiano Ronaldo, rappresenta anche Leao, stella del Milan e alle prese con un rinnovo spinoso. La mossa Ronaldo potrebbe in qualche modo favorire il rinnovo del 17 rossonero. Molto dipenderà anche dalla situazione legata a Zlatan Ibrahimovic, attualmente infortunato, e che avrà notizie sul suo potenziale ritorno in campo solo verso fine anno. In quel frangente la dirigenza rossonera potrebbe decidere di virare con forza su CR7.

Prestito semplice?

Nonostante Ten Hag abbia cercato di mitigare gli animi dicendo che CR7 è una risorsa per la squadra, il malcontento del portoghese è evidente. Già in estate aveva cercato con forza un trasferimento, senza ottenerlo. Ora potrebbe approdare al Milan e quindi unirsi a una squadra che partecipa alla Champions League. Resta, però, un grande problema: l’ingaggio. La cifra percepita allo United è superiore ai 20 milioni di euro e per un prestito semestrale i rossoneri dovrebbero garantirgliene circa 10: difficile. Tutto potrebbe essere facilitato se i Red Devils decidessero di contribuire al pagamento dell’ingaggio.