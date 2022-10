La notizia che arriva dall’Inghilterra ha del clamoroso: Cristiano Ronaldo verrà escluso nel match di sabato che vedrà il Manchester United affrontare il Chelsea. Dopo la vittoria per 2-0 contro il Tottenham di conte, in una delle migliori partite dall’inizio della stagione, il lusitano ha abbandonato il campo prima del fischio finale. E, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe addirittura abbandonato lo stadio.

Ronaldo escluso: il comunicato dello United

Dopo la reazione di CR7, il Manchester United tramite una nota ha comunicato che il portoghese sarà escluso dal match di sabato. “Cristiano will be not part of the Manchester United team for this Sunday’s game against Chelsea“. Da vedere, ora, come reagirà Ronaldo, abituato ad essere una primadonna. Ma il segnale di Ten Hag è forte e deciso: non sono ammessi atti irrispettosi nei confronti della squadra.

Ronaldo parte II

Il ritorno del portoghese a Manchester, come nel più romantico dei film, era iniziato nel modo migliore con la doppietta all’esordio contro il Newcastle. Conclude la prima stagione nella sua seconda vita allo United con 18 reti in 30 presenze ma senza trofei, per la prima volta nella sua vita dal 2010. Proprio per questo motivo in estate aveva chiesto la cessione a una squadra partecipante alla Champions League, senza trovare, però, alcun riscontro. L’ingaggio monstre del lusitano ha spaventato tutte le squadre che ci avevano fatto un pensiero e ora lo United si trova in casa un calciatore scontento e un ingaggio altissimo da pagare.