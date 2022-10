Dopo ben 281 partite e 24 reti con la maglia della Juventus, il contratto di Cuadrado non sarà rinnovato e il Genoa sta monitorando la situazione. Il colombiano, all’ottavo anno alla Juventus, ha ancora voglia di sentirsi protagonista e in caso di promozione per il Genoa, potrebbe essere il leader tecnico e caratteriale della squadra. Occhio, però, alla concorrenza della Roma con Mourinho che stima moltissimo il calciatore classe 1988, avuto anche nell’esperienza al Chelsea. Nella capitale, però, non gli sarebbe garantita la titolarità.

Cuadrado al Genoa: regalo promozione?

La squadra di Blessin è attualmente prima, a parimerito col sorprendete Frosinone, con 21 punti in 10 partite. Il Genoa sta attraversando uno stato di forma ottimale e la vittoria in Coppa Italia per 1-0 contro la Spal è stata la ciliegina sulla torta di una prima parte di stagione eccellente. Nelle ultime 6 partite, compresa quella in Coppa Italia, sono state ben 5 le vittorie e un solo pareggio contro il Cagliari di Fabio Liverani. In caso di promozione, il Genoa potrebbe regalarsi Juan Cuadrado, che andrà via a parametro zero visto che la Juve ha deciso di non rinnovargli il contratto. L’ipotesi Inter è sfumata per il colombiano dopo qualche voce di corridoio e a oggi l’interesse di Mourinho è molto flebile, ecco perché veramente potrebbe sbarcare a Genova.