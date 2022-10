Messi-Barcellona, ritorno possibile? Un’indiscrezione clamorosa riaccende i riflettori intorno alla Pulce: dall’Argentina circola infatti la notizia di un clamoroso ritorno del fuoriclasse del Paris Saint-Germain ai blaugrana, evento che avrebbe luogo a fine stagione. Ovvero, quando scade il contratto dell’argentino.

Messi-Barcellona, di nuovo insieme?

L’addio dell’asso di Rosario alla casa madre catalana, avvenuto nell’estate 2021 e ascrivibile in gran parte al caos societario tuttora imperante nel club blaugrana, aveva destato – naturalmente – non poco scalpore. Altrettanto ne farebbe un incredibile ritorno all’ovile, caldeggiato da diversi media argentini che citano fonti vicine all’entourage del calciatore. Il Barcellona lo pagherebbe 30 milioni di euro a stagione, esattamente la cifra che guadagna attualmente in Francia.

Un’indiscrezione che lascia quantomeno interdetti, soprattutto considerando i problemi economici che continuano a tormentare il Barcellona. Inoltre, il PSG sembra ovviamente intenzionato a trattenere il pluri Pallone d’Oro, ottenendo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Ma in Argentina si dicono sicuri dell’affascinante ritorno.