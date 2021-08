Ufficiale: Messi non rinnova con il Barcellona

Doveva essere il giorno dell’annuncio del rinnovo del contratto, invece è accaduto esattamente il contrario. Lionel Messi e il Barcellona si separano. A ufficializzare la notizia è stata direttamente la società Blaugrana che ha confermato che la trattativa è saltata”per ostacoli finanziari e strutturali “.

“Nonostante il Barcellona e Lionel Messi avessero raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, questo non può accadere per ostacoli finanziari e strutturali (regole della Liga spagnola”).

” A causa di questa situazione Messi non resterà al Barcellona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute del fatto che i desideri del giocatore e del club alla fine non possano essere esauditi. Il Barcellona esprime con tutto il cuore la sua gratitudine al giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura tutto il meglio per il futuro della sua vita personale e professionale” chiude infine la nota diffusa in serata dalla società Blaugrana.

DOVE ANDRÀ MESSI?

Non è chiaro dove Messi, 34 anni, potrà giocare la prossima stagione: non sono molti i club a potersi permettere l’ingaggio del giocatore.

Lo scorso anno, quando Messi sembrava alla vigilia della rottura con il Barcellona, le ipotesi furono diverse: dal Paris Saint- Germain al Manchester City di Guardiola, fino all’Inter.