Le certezze dell’Inter acquisite nel mese di ottobre sembrano essersi dissolte dopo la sconfitta contro la Juventus, partita in cui la squadra di Inzaghi non è riuscita a reagire al vantaggio bianconero. Bastoni aveva dato forfait contro la squadra di Allegri e a gennaio potrebbe salutare l’Inter: su di lui gli occhi del Tottenham di Conte. Il difensore classe 1999 è il preferito dell’ex tecnico neroazzurro che è pronto a un’offerta monstre per il calciatore italiano: 50 milioni di euro.

Bastoni al Tottenham: i dettagli

Come riporta The Sun, Conte avrebbe chiesto ai dirigenti del Tottenham dei rinforzi per gennaio e il primo della lista è Alessandro Bastoni. Conte ha sofferto la mancanza di valide alternative in questa prima parte di Premier e nei gironi di Champions League. Ecco perché ora, in vista del ‘derby’ contro il Milan in Champions League, vuole rinforzare la squadra a gennaio. Gli Spurs sembra abbiano dato carta bianca al tecnico italiano che farà pervenire dalle parti di Appiano Gentile un assegno di circa 50 milioni di euro. La cifra difficilmente basterà per Bastoni, uno dei migliori prospetti mondiali, ma potrebbe rappresentare la base su cui discutere. L’Inter attualmente sta cercando con forza il rinnovo di Skriniar e difficilmente si priverà del compagno di reparto Bastoni.