Il derby d’Italia se lo aggiudica la Juventus con un 2-0 interno che sa di “addio scudetto” per l’Inter. La posizione di Simone Inzaghi ora è da valutare coi tifosi che sui social chiedono l’esonero del tecnico, imputandogli, ancora una volta, errori nella lettura della partita. Nello specifico il cambio di modulo dal 352 al 343 dopo il vantaggio della Juventus, con l’ingresso di Correa. L’argentino è uno degli uomini più bersagliati dai tifosi e tolto il gol contro la Sampdoria, da inizio anno non ha brillato.

Inzaghi, spauracchio esonero?

Nonostante le parole di stima da parte di Marotta nel prepartita “L’esperienza è un valore importante anche per gli allenatori, Simone è giovane anche se ha avuto un’esperienza importante con la Lazio. Arriva con grandi credenziali, sta rispettando il nostro obiettivo e siamo contenti. Poi si può migliorare di giorno in giorno, lui ci ha fatto superare il girone di Champions e poi stiamo migliorando in campionato. Siamo contenti.” i tifosi stanno esprimendo tutta la loro rabbia sui social chiedendo l’esonero di Inzaghi. I sostenitori neroazzurri imputano all’allenatore errori di lettura della partita e soprattutto cambi privi di logica. Le sostituzioni di Calhanoglu e Dimarco nel momento di maggiore spinta dei neroazzurri, così come il passaggio al 343 non sono andati giù ai tifosi.