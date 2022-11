Calciomercato Inter, Thuram sotto i riflettori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter cerca di stringere i tempi sul francese attaccante del Borussia M’gladbach. A breve la riunione in Qatar tra i due club. L’obiettivo dei nerazzurri è anticipare il club milanese riguardo la concorrenza di gennaio, in particolare l’inizio di un’asta sullo stipendio del giocatore.

Calciomercato Inter Thuram: riunione in Qatar

Nei prossimi giorni la riunione in Qatar dove giungeranno i rappresentanti del figlio d’arte con i quali Ausilio, già in missione a Doha, comincerà a parlare di importi. Occorrono 10 milioni di euro per il Borussia M’gladbach, mentre come stipendio non può andare oltre a 5 milioni di euro netti all’anno.

L’incontro dopo il match di Francia

Secondo gli ultimi aggiornamenti il club interista si riunirà con l’entourage di Thuram solamente dopo il match della Francia dato l’infortunio di Benzema ha cambiato il ruolo del giocatore alla corte di Deschamps.

Siamo in attesa di aggiornamenti, un calciomercato ancora tutto da scoprire.