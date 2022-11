Calciomercato Inter: rinnovo fondamentale in arrivo, ecco di chi si tratta

In casa Inter prima di provare a sondare qualche opportunità derivante dal calciomercato si vuole blindare un calciatore divenuto fondamentale. Si tratta di Hakan Calhanoglu tuttofare del centrocampo nerazzurro e nuovo idolo dei tifosi. Le parti sono vicine e il rinnovo appare scontato, manca solo la firma che dovrebbe arrivare a brevissimo.

Rinnovo di contratto in arrivo per Calhanoglu

Calhanoglu è diventato fondamentale per il centrocampo dell’Inter. Adesso tutti si sono accorti che può essere utilizzato anche come vice Brozovic. Il turco non è partito per i Mondiali perché la Turchia non si è qualificata ed è rimasto ad allenarsi. Quest’anno è stata la consacrazione di Calhanoglu e l’Inter lo vuole blindare. Rinnovo che arriverà nei primi mesi del 2023 ma già messo in agenda da parte della società. Negli occhi di tutti i tifosi interisti e non ancora brilla la prova super sfoggiata contro il Barcellona in Champions League. Inter e Calhanoglu ancora avanti insieme.