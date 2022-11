Calciomercato Inter, il futuro di Lukaku: cambio di strategia del Chelsea e i nerazzurri che fanno ora?

Finora il ritorno di Lukaku all’Inter è stato un flop e il giocatore è apparso lontano parente da quello che tutti hanno conosciuto nella sua prima esperienza in Italia. Più il tempo passato in infermeria che in campo e anche ora con la sua Nazionale la situazione non sta cambiando. Sulla carta a giugno Lukaku dovrà tornare al Chelsea, in quanto finirà il prestito annuale all’Inter. Se finora sembrava scontato il rinnovo del prestito ora non sembra più così. Il giocatore vorrebbe rimanere a Milano, ma non dipende solo da lui.

Cambia la strategia del Chelsea su Lukaku

Il Chelsea del nuovo propietario Boehly sta facendo intendere di voler cambiare strategia su Lukaku. Il Chelsea potrebbe far tonare Lukaku e metterlo poi di nuovo sul mercato per far rientrare almeno una parte dei soldi spesi per il suo acquisto. In questo modo l’Inter potrebbe fare ben poco e si sfilerebbe dal suo nuovo acquisto. Se Lukaku farà parte o meno dell’Inter ad ora non è dato saperlo: il Chelsea ha nelle mani il suo futuro. In caso di ulteriore prestito, Romelu sarà ancora interista, altrimenti la lunga e travagliata storia con l’Inter si concluderà tra qualche mese.