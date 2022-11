Calciomercato Juve Di Maria, l’attaccante argentino al momento sotto i riflettori del calciomercato bianconero. Si lavora pensando al domani e uno degli obiettivi è proprio la partenza del giocatore. Il vice campione del mondo nel 2014, fa pensare molto ai dirigenti della Juventus, incentrati sul loro prossimo movimento di mercato.

Calciomercato Juve, Di Maria: chiudere la carriera in patria

Angel Di Maria con contratto in scadenza a giugno non ha dubbi, desidera chiudere la carriera in patria, precisamente al Rosario Central. La Signora attua una ricerca senza errori e desidera un esterno all’altezza dell’argentino, con tecnica e velocità. Le ultime ricerche ci portano a un nome in particolare: lo spagnolo Ferran Torres Garcia, del Barcellona.

Torres vuole lasciare il Barcellona: offerta della Juve

Stando alle ultime ricerche di mercato lo spagnolo Ferran Torres Garcia desidera abbandonare il Barcellona. La Juventus non vuole lasciarsi scappare questa opportunità, offrendo allo spagnolo 25 milioni di Euro. Al momento il Barcellona è apertissimo alla cessione del giocatore, che ha un contratto fino al 2027 con una clausola da 1 miliardo.