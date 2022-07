A Torino, dopo aver messo a posto gli altri reparti, si lavora per la difesa. L’inaspettata indecisione di De Ligt, di non voler continuare a giocare con la Vecchia Signora, ha spinto di dirigenti a cercare valide soluzioni. Nelle ultime ore di mercato, la Juventus su Pao Torres, sarà il sostituto di De Ligt nel caso andasse via.

Juventus su Pao Torres, sarà il sostituto di De Ligt

L’incontro con l’agente del giocatore è già avvenuto, durante il quale è stato messo in chiaro il prezzo del centrale. Il Villarreal, club che ne detiene il cartellino, chiede almeno 50 milioni di euro, una cifra alta, che però non mette paura più di tanto alla Juve. A Torino, per abbassare il prezzo, offrirebbero anche una contropartita: Arthur; ma difficilmente il club spagnolo accetterà, così come riporta la GdS.

La Juventus dovrà fare attenzione, dall’Inghilterra giungono voci di un interesse del Manchester City. E quando i club inglesi chiamano, come dimostra anche Koulibaly, andato poi al Chelsea, è difficile tenere testa ai soldi della ricchissima Premier League.

Chi è Pau Torres

Pau Torres, classe 1997, è un giocatore spagnolo in forza al Villarreal. Difensore mancino, giovane, conta già 19 presenze nella Nazionale spagnola guidata da Luis Enrique. Il 25enne ha dimostrato il suo valore negli ultimi anni e, insieme ad Albiol, hanno dimostrato di essere una delle coppie più forti in Europa.

Ai tifosi bianconeri non è sconosciuto, l’ultimo finale di ottavo della Juve è stato proprio contro il Villarreal; Pau Torres ed i suoi compagni hanno dato grande dispiacere a tutto il popolo zebrato.