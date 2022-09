Calciomercato Milan: per Leao il pericolo arriva anche dalla Francia

L’uomo più in forma del momento in casa rossonera, Rafael Leao è ancora oggetto del desiderio sul fronte calciomercato nonostante sia momentaneamente chiuso. Leao che nell’ultima partita contro la Sampdoria è stato (ingiustamente?) espulso e nel big match contro il Napoli non potrà esserci. Ma il suo rendimento in campo che ha ripreso quello già esplosivo dello scorso anno non ha lasciato indifferenti i top club europei. Dopo il Chelsea stavolta il pericolo arriva dalla Francia.

Il Psg fa un pensierino su Leao

Rafael Leao che ha richiesto insieme al suo entourage un rinnovo da 7 milioni di euro rimane oggetto del desiderio di Chelsea e di un nuovo club che si è messo sulle orme del portoghese: il Psg. Il Paris Saint-Germain avrebbe individuato in Leao il possibile erede di Messi e anche i parigini potrebbero dunque tentare un nuovo affondo per lui. Con il contratto in scadenza nel 2024, un rinnovo sempre in dubbio e un assalto multimilionario da parte di un top club così ricco, c’è il fortissimo rischio che Rafael Leao potrebbe non rimanere a Milano per tanti anni ancora. I tifosi del Milan sicuramente dovranno essere pronti ogni finestra di calciomercato che si aprirà ad un probabile assalto al miglior giocatore in rosa.