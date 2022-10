Tutto pronto per il rinnovo a Leao, arriva l’offerta del Milan. Martedì 18 ottobre è atteso il vertice per la trattativa di rinnovo del contratto al portoghese, attualmente uno dei giocatori più osservati e desiderati sul mercato.

Rinnovo a Leao: le cifre dell’offerta del Milan

Il club rossonero, così come dichiarato dallo stesso Paolo Maldini prima del match contro il Chelsea – “Cerchiamo di rinnovare prima della sosta per il Mondiale” – rispetta i tempi ed è tutto pronto per martedì.

Uno dei problemi della trattativa è il legame che il giocatore ha con lo Sporting Lisbona, con il quale Leao ha un “debito” di circa 10 milioni di euro. Tutto nasce dopo la richiesta dell’attaccante di per aver chiesto la rescissione del contratto.

Il Milan è deciso ad affiancare il giocatore non solo moralmente, in questa vicenda, ma anche di sostenerlo nel pagamento della quota che gli compete, circa la metà del totale del debito che ha con lo Sporting. In questo modo però l’ingaggio sarà di 5 milioni netti a stagione fino al 2027. Senza l’aiuto, ci vorrebbero almeno 7-7,5 milioni netti a stagione. Intanto il Milan, con il contratto del suo Numero 17 parte da una condizione di favore per il rinnovo grazie ai benefici del Decreto Crescita, che consente alla società di risparmiare un bel po’ di milioni. (Es. Con il contratto da 5 milioni a stagione, l’esborso al lordo del Milan sarà di 6,5 milioni anziché 10).