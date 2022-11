Calciomercato Lecce: verrà riscattato l’attaccante dal Milan

Il Lecce guarda al calciomercato in arrivo cercando di puntellare la squadra nel miglior modo possibile. L’ultima novità riguarda l’acquisto o meglio il riscatto del bomber del Milan che tanto bene sta facendo in maglia giallorossa.

Il Lecce riscatterà il bomber del Milan

Il Lecce vuole riscattare l’attaccante del Milan Lorenzo Colombo che tanto bene sta facendo con la maglia giallorossa, soprattutto negli ultimi incontri giocati prima della sosta. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Lecce ha già deciso di riscattare Lorenzo Colombo, attaccante in prestito con diritto di riscatto dal Milan, per 2,5 milioni di euro. Il club rossonero potrà però esercitare eventualmente il contro-riscatto, già fissato a 3,5 milioni. Per il Lecce questo si tratterebbe di un ottimo tassello per poter continuare il percorso di crescita intrapreso in questo avvio di stagione.