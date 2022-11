Calciomercato Lecce: in arrivo un giovane dalla Roma e Pongracic…

Calciomercato in arrivo a gennaio e il Lecce ha le idee chiare, sia dal punto di vista degli acquisti che da quello dei rinnovi. Alla squadra giallorossa, che è stata finora meticolosa in tutto e per tutto non servono grandi e tanti rinforzi, per cui si potrà operare con tranquillità e lucidità in cerca di occasioni e di giovani. Corvino un nome, una garanzia sotto questo punto di vista.

In arrivo un giovane dalla Roma e Pongracic rinnova

Nel calciomercato prossimo dalla Roma potrebbe e dovrebbe arrivare un giovane interessantissimo come Edoardo Bove. Trattativa già avviata tra le due società e concorrenza da vincere per il Lecce sul giocatore che è seguito da Salernitana e Spezia. Ma Corvino e il Lecce hanno una corsia preferenziale grazie agli ottimi rapporti tra le due società. Capitolo rinnovo interessa al momento Pongracic, autentica scoperta del pacchetto difensivo leccese che tanto bene si sta comportando. La società salentina potrà riscattare a fine stagione il cartellino versando 2,5 milioni. Le buone prestazioni di Pongracic hanno convinto Corvino a studiare l’operazione in entrata e magari a trattare sull’ingaggio futuro del 25enne calciatore.