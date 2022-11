Lecce, le parole della società e di Corvino: “Bilancio a posto, a gennaio…”

Il Lecce sta affrontando il ritorno nella massima serie in maniera puntigliosa, sotto tutti i punti di vista. Da quello societario a quello tecnico-tattico. Stupisce, ma non troppo, la meticolosità della società e la tranquillità di come fa lavorare allenatore e giocatori.

Le parole della società e di Corvino

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha voluto fare il punto della situazione e un bilancio davanti ai giornalisti. Ecco un piccolo estratto delle sue parole: “Grazie al lavoro di contenimento dei costi quest’anno riusciremmo a chiudere il bilancio in equilibrio, risultato che in A è difficile raggiungere e lo si fa solo attraverso il contenimento dei costi sul monte ingaggi, pari alla metà dei ricavi. Il sodalizio è sano. Ancora non abbiamo stabilito il budget per il mercato di riparazione, ma per acquistare, bisogna vendere, non abbiamo le trattative bloccate, ma le operazioni in entrata dovranno essere controbilanciate da un’uscita”. Ecco anche le parole di Pantaleo Corvino: “Questi due anni ci hanno visto fare un grande sforzo, arrivare in A non è stata una passeggiata salutare e anche nel massimo torneo, avvicinarsi a modo nostro al livello richiesto, è stato difficile”.