Calciomercato Lecce: il primo rinforzo di gennaio potrebbe arrivare dalla Roma

Il Lecce che ha chiuso come meglio non si poteva la prima parte del campionato di Serie A e sembra davvero aver trovato la giusta quadratura, non avrà bisogno di grandi stravolgimenti nel calciomercato di gennaio. Ma la società come ha già dimostrato è sempre vigile e attenta e se capita l’occasione giusta il colpo si farà. Dalla Roma individuato l’obiettivo per il calciomercato in arrivo.

Dalla Roma l’obiettivo del Lecce per gennaio

Nel calciomercato che si aprirà a breve il Lecce punta il suo primo obiettivo: Edoardo Bove, giovane centrocampista della Roma. Bove con il rientro di Wijnaldum sarà definitivamente chiuso e la sua partenza potrebbe essere più di una possibilità. Oltre al Lecce sul giocatore anche squadre di Serie A come Spezia e Salernitana. Lecce che appare favorito sulle concorrenti per via dei buoni rapporti tra le due società giallorosse e per l’interesse nel futuro da parte della Roma per Morten Hjulmand, valutato dal Lecce 20 milioni di euro. Bove potrebbe essere il primo di una serie di scambi tra le due squadre.