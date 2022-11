Calciomercato Roma: per gennaio l’obiettivo è un centrocampista del Torino, derby con la Lazio

Il calciomercato invernale è alle porte e la Roma vuole effettuare delle operazioni in entrata, una su tutte per quanto riguarda un centrocampista. Il giocatore individuato è Lukic del Torino, profilo che è sul taccuino anche dei cugini della Lazio. Sarà derby di mercato. Lukic è in scadenza contrattuale con i granata nel 2024. A Mourinho piace il giocatore serbo che andrebbe a rinforzare un settore adesso prettamente fisico, darebbe ordine e qualità al centrocampo.

La Roma e l’obiettivo di centrocampo per gennaio

Lukic è l’obiettivo numero uno del centrocampo della Roma nel calciomercato di gennaio. Il prezzo del giocatore? Ancora da stabilire con certezza: la variabile il Mondiale. Il contratto è in scadenza nel 2024 e a luglio Cairo riceverebbe una bassa cifra. Intanto Lukic andrà al Mondiale con la sua nazionale e il prezzo potrebbe aumentare (o diminuire) in base alle prestazioni del numero 10 del Toro. Ecco perchè ad oggi è impossibile stimare un prezzo. Su di lui oltre ai giallorossi anche la Lazio. Difficile pensare che si possa scatenare una bagarre di mercato tra le due squadre romane, ma sicuramente l’interesse è comune.