Calciomercato Milan: dai Mondiali potrebbe arrivare il rinforzo difensivo

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore per puntellare ulteriormente il reparto e potrebbe arrivare in dote già in questo calciomercato. Dai Mondiali in corso di svolgimento emerge una conferma su un giocatore già seguito dai rossoneri in questi mesi.

Ecco il nome del difensore seguito dal Milan

Il Milan segue con attenzione Kiwior, difensore polacco già nel mirino dei rossoneri da tempo. Grazie alla sua maturazione con lo Spezia e ai brillanti Mondiali che sta svolgendo, Jakub Kiwior sta incuriosendo anche molte altre squadre e il Milan dovrà fare in fretta. Con il passare dei giorni e con le prestazioni del polacco in costante crescita è lievitata contemporaneamente anche la sua valutazione che, già da tempo, è arrivata a toccare non meno di 30 milioni. Cifra importante ma ormai divenuta attuale. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, vedremo se concretizzerà a breve o se si scatenerà una bagarre con le altre pretendenti, tra cui la Juventus e la Roma.