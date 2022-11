Milan, grandi novità in arrivo per la lista Champions, ecco chi entra e chi esce

Il Milan prepara delle novità per quanto riguarda la nuova lista Champions League. Si ripartirà dagli ottavi di finale con dei cambi di giocatori importanti. Del resto nella prima parte della stagione proprio la lista Champions stilata da Pioli e dal suo staff aveva fatto discutere e non poco.

Le novità in lista Champions per il Milan

Il Milan presenterà la nuova lista Champions a gennaio, dopo la fine del calciomercato e ci saranno delle novità. I rossoneri nella prima parte della competizione hanno potuto inviare una lista di solo 23 calciatori per disputare la Champions League, più posti quasi illimitati per i ragazzi del settore giovanile. Pioli ha dovuto fare dei tagli davvero spiacevoli, visto che si è ritrovato costretto a lasciare fuori ben 6 giocatori: Maignan, Thiaw, Bakayoko, Vranckx, Adli e Ibrahimovic. Le cose cambieranno a gennaio e Pioli rivedrà alcune situazioni. Tornerà sicuramente Maignan, mentre dovrebbe uscire Florenzi, infortunato di lungo corso e Ballo-Tourè che probabilmente verrà messo sul mercato. Pioli dovrà valutare bene gli inserimenti dei giovani Thiaw e Vranckx, che finora in campionato hanno mostrato buone qualità. Ma soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, che vuole tornare a gennaio proprio per essere protagonista in Europa. Traballa la posizione di Origi?