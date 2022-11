Calciomercato Milan: bloccato il nuovo secondo portiere per il prossimo anno, ecco di chi si tratta

Il Milan vuole giocare d’anticipo e non farsi trovare impreparato nella prossima stagione per quanto riguarda la situazione secondo portiere. Con i frequenti infortuni di Mike Maignan, i rossoneri vogliono premunirsi e puntano forte su un giocatore della Serie A. La trattativa dovrebbe concludersi positivamente senza particolari problemi.

Ecco i dettagli del nuovo secondo portiere del Milan

Il Milan ha messo nel mirino per la prossima stagione Marco Sportiello. Il portiere classe 1992 ha il contratto in scadenza con l’Atalanta il 30 giugno 2023. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di bloccare il portiere italiano in vista della prossima stagione, per tesserarlo dal primo luglio. Il Milan punta dritto su Sportiello dopo aver valutato diversi candidati. L’operazione si potrebbe concludere positivamente in pochi giorni. Sportiello andrebbe a prendere il posto di Tatarusanu come secondo di Mike Maignan: pronto un contratto triennale.