Calciomercato Milan: rinnovo fino al 2027 in arrivo per un big del centrocampo

Il Milan sta lavorando da subito per un rinnovo importante, ruolo centrocampista. In ordine cronologico ma non in ordine di importanza, questo rinnovo arriva dopo Theo Hernandez, Tomori, Tonali e Kalulu. Con il giocatore c’è l’intesa di massima, manca solo la firma che a questo punto si tratterebbe di un dettaglio.

Il rinnovo del centrocampista, ecco di chi si tratta

Il centrocampista al quale il Milan sta per rinnovare il contratto ha un nome e un cognome: Ismael Bennacer con scadenza nel 2024. Da settimane si discute su questa firma e finalmente ora si dovrebbe essere trovata la svolta giusta. A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport” che spiega che ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma un’intesa di massima è stata trovata. Bennacer rinnoverà fino al 2027 con un importante aumento di ingaggio: in questo momento guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, il nuovo accordo gli garantirà invece uno stipendio di 4 milioni più bonus. Nell’attuale contratto è inserita anche una clausola rescissoria da 50 milioni, esercitabile solo in estate ed esclusivamente nella prima parte del mercato. E’ ancora da capire se questa clausola sarà confermata o se verrà eliminata nel nuovo accordo.