Calciomercato Milan: aggiornamento sulla situazione Ziyech, ecco l’ultima novità positiva

Il Milan non ha mai smesso di puntare su di lui e il giocatore non ha mai smesso probabilmente di pensare ai rossoneri. Stiamo parlando di Hakim Ziyech ovviamente. Quando sembrava tutto fatto o quasi, nel calciomercato estivo, il Milan ha preferito puntare su De Keteleare per una serie di ragioni. Ora sia per il lento inserimento del belga, che per la continuità di rendimento di Ziyech, il Milan sta puntando forte su di lui.

Milan-Ziyech si può fare davvero?

Il Milan potrebbe tornare forte su Ziyech grazie all’avvicinamento del Chelsea al giocatore Christopher Nkunku che libererebbe il giocatore marocchino per i rossoneri. Questa ipotesi sarebbe attuabile a fine stagione, ma il Milan lo vorrebbe già a gennaio. Operazione complicata ma non impossibile, tutto dipenderà dai piani del Chelsea. Intanto Ziyech sta disputando un Mondiale ottimo con la maglia della sua Nazionale. Tornando al calciomercato non è da escludere, dunque, che Ziyech possa andare al Milan già a gennaio, ma il problema principale dell’operazione resta sempre quello legato all’ingaggio da 6 milioni percepito dall’ex Ajax.