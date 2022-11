Calciomercato Salernitana: doppio interesse per due giovani della Roma, l’ultimo è un nome a sorpresa

Spunta un nome a sorpresa per il calciomercato della Salernitana e sempre dalla Roma. Dopo l’interesse ancora vivo e in trattativa per Bove arriva quello per Tahirovic. Due giovani interessanti che potrebbero essere utili a mister Nicola per portare in dote quella spensieratezza e quella caparbietà necessarie per stemperare un pò la tensione che a volte sembra troppa per i giocatori della Salernitana.

Doppia trattativa con la Roma per la Salernitana

La Salernitana è alla ricerca di giovani prospetti per abbassare l’età media della rosa. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa della squadra campana, la società granata continua a essere particolarmente interessata a Edoardo Bove, sul quale c’è molta concorrenza. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha messo nel mirino anche Benjamin Tahirovic, nuovo gioiellino del vivaio della Roma e talento molto apprezzato da José Mourinho. Fu proprio De Sanctis a portarlo nella capitale.