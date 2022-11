Salernitana: arriva una conferma importante, ecco il comunicato ufficiale della società

La Salernitana non ha terminato la prima parte della stagione in modo impeccabile, anzi ha subito una sconfitta pesante contro una diretta concorrente per la salvezza come il Monza. E da li mister Nicola è stato messo in discussione, come già successo dopo il pesante ko contro il Sassuolo qualche settimana fa. Adesso però sembra tornato il sereno tra la Salernitana e il mister della miracolosa salvezza.

Nicola confermato in casa Salernitana

Si va avanti con Nicola in casa Salernitana. Rinnovata la fiducia all’allenatore in casa granata con un comunicato ufficiale da parte del club che recita: “L’unico e grande obiettivo è quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana. Una piena e totale condivisione che ha come unico e grande obiettivo quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana attraverso un’idea di calcio a tutto tondo che sia piena espressione ed orgoglio della propria tifoseria, della propria città e che guardi ad un’industria calcistica sempre più proiettata verso l’innovazione e la modernità”. Il tecnico non è in discussione e la fiducia è stata rinnovata dal presidente Danilo Iervolino e il ds Morgan De Sanctis.