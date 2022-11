Calciomercato Yacine Adli e Tiémoué Bakaioko sempre più sotto i riflettori per il possibile addio a gennaio. Le mosse del ct Pioli vengono messe alla luce prima del dovuto per evitare le difficoltà dell’ultimo momento. Scopriamo insieme le mosse del Diavolo in vista della sessione di calciomercato che scatterà nel mese di gennaio.

Calciomercato Adli e Bakaioko: una rivoluzionaria finestra invernale?

In casa rossoneri si avvicina una nuova finestra invernale, una rivoluzione per la rosa di Stefano Pioli? Sicuramente qualche cambiamento qua e là farebbe bene al team. Le cessioni vengono valutate in prima linea lasciando in secondo piano gli obiettivi in entrata. Sono in valutazione il francese e centrocampista rossonero Yacine Adli e in secondo luogo Tiémoué Bakayoko, centrocampista ma in prestito dal Chelsea.

La situazione nel dettaglio

Come riferito stamane dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, tutto sembra definito: le partenze di gennaio saranno due. I due centrocampisti non sono riusciti a trovare il proprio spazio nella squadra nella prima fase, entrambi tirati fuori dai piani del ct Pioli. Cosa è accaduto?

Yacine Adli, grande talento, nonostante il grande talento mostrato nel pre-campionato non è riuscito a trovare abbastanza spazio. L’obiettivo della squadra al momento è inviare il giocatore in prestito a fare esperienza. Possibile approdo nella Sampdoria.

Tiémoué Bakayoko è il secondo partente in casa Milan. Secondo indiscrezioni il centrocampista sarebbe dovuto partire già nel periodo estivo, ma non è trovata una soluzione concreta. Il giocatore non ha avuto modo di esprimere il suo talento, pariamo di ‘zero’ minuti giocati in stagione, praticamente fuori dalla rosa da mesi.