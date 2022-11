Mercato Milan Houssem Aouar sempre più vicino ai rossoneri per questo interessante mercato di gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport quest’oggi in edicola, il giocatore ha espresso la sua opinione. Secondo indiscrezioni il colpo di mercato del Diavolo andrebbe a colmare alcuni vuoti in rosa, in aggiunta, così facendo si garantirebbe un vero e proprio lancio per la lotta Scudetto e Champions League.

Mercato Milan Aouar: fine contratto in estate

Il francese dell’Olympique Lione classe 1998 è il giocatore giusto per Stefano Pioli? Sappiamo che, il contratto con il club attuale scadrà tra qualche mese, il 30 giugno 2023. Il Milan spinge sul centrocampista con l’obiettivo di portare a termine il contratto a fine estate e se possibile anche prima. Gli aggiornamenti riportano una notizia estremamente delicata, il giocatore ha dato a intendere che non rinnoverà il contratto con la squadra con la quale è cresciuto.

Grande concorrenza sul francese

Aouar piace a tante squadre in Europa, in Premier League in particolare. Il giocatore di origini algerine si guarda intorno per crescere professionalmente e al momento le concorrenti fanno gola. In lista Juventus e Roma, che si avvicinano sempre più: ma il Milan non ha nessuna intenzione di mollare l’osso.

Mercato Milan Aouar: ecco l’obiettivo

Scendiamo nel dettaglio e scopriamo qual’è l’obiettivo del Diavolo in vista della lotta Scudetto e Champions League. Certamente trovare un profilo all’altezza del percorso, che possa essere alternato con Tommaso Pobega e Rade Krunić. In tal modo Vranckx avrebbe la garanzia di poter crescere in tranquillità, senza pressioni. Inoltre, il centrocampo del ct aumenterebbe il suo tasso tecnico.

Ad ogni modo, il Milan per proteggere il Aouar dalle concorrenti, ha deciso di versa un piccolo corrispettivo economico all’OL.