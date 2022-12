Calciomercato Milan: sembra arrivato il momento della stella di questo Mondiale

Il Milan sembra aver davvero fatto chiarezza su uno dei tormentoni estivi che non è stato poi concretizzato. Ovviamente stiamo parlando del probabile acquisto di Hakim Ziyech, ma quante volte finora abbiamo sentito parlare di questa notizia? Stavolta sembra essere quella decisiva, anche per gennaio.

Milan-Ziyech, ci siamo?

Il Milan stringe per Ziyech, giocatore che sta facendo faville insime al suo Marocco nel Mondiale in Qatar in corso di svolgimento. Ecco il piano dei rossoneri. Il Milan può offrirgli il palcoscenico adatto e anche la parte giusta per esaltarne le caratteristiche: Ziyech è un creativo d’attacco, quello di cui Pioli potrebbe aver bisogno nella seconda parte di stagione e porterebbe una notevole dose di improvvisazione importante. Si tratterebbe anche di una opzione in più in attesa che sbocci definitivamente De Keteleare. La formula è da studiare bene, anche se i contatti tra Milano e Londra sono stati frequenti e produttivi (da Giroud a Tomori): un’idea è il prestito con diritto di riscatto. Prestito a gennaio ed eventuale acquisto rimandato a giugno. L’unico inconviente? Lo stipendio che Ziyech dovrebbe ridursi. La volontà c’è da entrambe le parti e volendo l’accordo si può trovare.