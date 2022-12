Calciomercato Atalanta: l’attaccante sempre più vicino all’OM

Il calciomercato dell’Atalanta inizia sotto il segno delle cessioni e il primo nome sulla lista delle partenze è quello di Jeremie Boga. L’attaccante esterno non è mai entrato in sintonia con l’ambiente bergamasco e in particolar modo non è riuscito a trovare un feeling con Giampiero Gasperini. L’allenatore della Dea non ha mai nascosto la sua insoddisfazioni riguardo alle prestazioni in campo del nazionale del Costa d’Avorio e non a caso lo ha impiegato davvero poco.

Calciomercato Atalanta: Tudor chiama Boga

La squadra bergamasca ha investito molto sull’ex Sassuolo, a discapito di un rendimento molto deludente. L’attaccante da gennaio 2022 a oggi ha collezionato soltanto 21 presenze in campionato senza andare mai a segno. Ad ogni modo a Jeremie Boga non mancano gli estimatori e fra questi c’è Tudor, attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia. Secondo Il Giorno i francesi hanno fatto una prima offerta di 14 milioni di euro per l’acquisto del cartellino ma la dirigenza nerazzurra ne vorrebbe almeno 18. La distanza c’è ma non è abissale e tra le parti in questione pare ci sia ottimismo anche perché la piazza è gradita al calciatore nato proprio a Marsiglia.

Il calciomercato dell’Atalanta potrebbe ritrovarsi un discreto tesoretto da investire, da questa importante cessione.