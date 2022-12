L’Inter ha deciso, uno dei centrocampisti più criticati della stagione in corso rimarrà in nerazzurro. La decisione sembra essere presa e con il passare dei giorni non sembra nemmeno così strana.

L’Inter toglie dal mercato il centrocampista

L’Inter ha tolto dal mercato Robin Gosens. Questa è la novità dell’ultimora con i nerazzurri che vorranno puntare sul centrocampista tedesco da ora in avanti. Gosens era uno dei giocatori più appetibili nel calciomercato. Il tedesco, tra i più propositivi nel ritiro invernale, ha allontanato le voci di mercato: l’Inter infatti non vorrebbe privarsi del giocatore nella sessione di gennaio visto che l’ex Atalanta rappresenta una valida alternativa in vista della seconda parte di stagione. Negli ultimi giorni il tedesco ha ritrovato quella condizione top rincorsa per tutta l’estate: ora la situazione sembra essere completamente differente e Gosens potrebbe mettere in difficoltà Inzaghi già dal 4 gennaio, giorno in cui i nerazzurri affronteranno il Napoli in un big match che promette spettacolo.