Calciomercato Torino, con l’Inter si può intavolare la trattativa per un difensore

Il Torino alla riapertura del calciomercato di gennaio sarà un sicuro protagonista, o almeno così sembra. Interesse non solo per la zona offensiva del campo, nell’esattezza per un centravanti, si tratta anche un difensore. Dall’Inter si vuole acquistare un difensore.

Ecco il nome del giocatore seguito dal Torino

Il Torino sta seguendo con interesse e sta cercando di intavolare una trattativa per Raoul Bellanova dell’Inter. Attualmente al Torino sono cinque i terzini che compongono la rosa, la particolarità è che nessuno è un mancino ma sono tutti destri, con Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda che si sono finora adattati a giocare anche sull’altra corsia. Ecco perchè è stato messo nel mirino Raoul Bellanova. Improbabile che l’operazione possa essere messa in piedi già per il mercato di gennaio, molto più probabile che le due società ne possano parlare nel prossimo calciomercato estivo.