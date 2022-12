Calciomercato Rafael Leao un big della società rossonera, al momento sotto osservazione sul mercato per essere strappato alla rosa di Pioli. Il ct Fernando Santos nonostante non lo veda come titolare, durante il Mondiale è riuscito a mostrare le importanti capacità del portoghese. Al momento Rafael risulta essere uno dei giovani attaccanti più promettenti del panorama calcistico europeo.

Calciomercato Leao: il Milan non lascia Leao

Al momento l’attaccante portoghese risulta essere uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico europeo e per questo fa gola. Dinanzi a tale situazione, la società milanista barrica Rafael Leao e opta per proseguire ancora a lungo il percorso professionale con quest’ultimo. A conferma di ciò, messaggi confortanti inviati dal giocatore sui social legati al rinnovo del contratto.

Una situazione contrattuale che nonostante ciò, risulta essere difficile da gestire nel nuovo mercato.

Scadenza contrattuale al 2024

Il portoghese Rafael Leao risulta in scadenza contrattuale a giugno 2024. Il Milan continua a spingere per trattenerlo. Paolo Maldini rivela diverse settimana addietro che l’intenzione del club era rinnovare già prima dell’inizio del Mondiale. Ad oggi così non è stato e si chiedono risposte imminenti risposte sul destino del giocatore.