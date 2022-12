Milan su Carrasco, un ritorno di fiamma: i dettagli con l’Atletico Madrid

Mercato Milan su Yannick Ferreira Carrasco, di seguito le ultime indiscrezioni della società rossonera. L’interesse è nuovamente puntato sul centrocampista belga dell’Atletico Madrid, in realtà corteggiato da tempo. Manca solo un mese al mercato di gennaio e il Milan non vuole lasciarsi scappare una occasione pensata e ripensata, inoltre un investimento a basso costo. Ricordiamo i migliori acquisti dei rossoneri, come Ibrahimovic, Kjaer, Giroud e molti altri. Acquisti ben calcolati e portati a segno nei momenti migliori.

Milan su Carrasco: un’opportunità da cogliere al balzo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato e ‘Calciomercato.it‘, non si esclude che Yannick Ferreira Carrasco possa arrivare in scadenza con l’Atletico Madrid e lasciare i ‘colchoneros’ una volta conclusa l’accordo con il proprio club. Il centrocampista belga con contratto in scadenza nel 2024 al momento non intavola nessuna discussione con il club riguardo il rinnovo.

Un mondiale deludente

Yannick Carrasco esce da un Mondiale deludente conclusosi ieri con l’eliminazione a girone. Con i ‘colchoneros’ ha disputato 19 partite tra campionato e Champions League segnando appena due gol e con due assist all’attivo. Ciò nonostante, il Milan non cambia la sua opinione sul giocatore classe 93′.

Secondo il sito web tedesco ‘Transfermarkt‘ il valore di mercato del belga si aggirerebbe sui 30 milioni di euro e data l’imminente scadenza di contratto, la quota potrebbe continuare a scendere.