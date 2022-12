Calciomercato Milan: dal Real Madrid può arrivare un difensore

Il Milan è sempre vigile alle occasioni che il calciomercato gli presenta. Stavolta l’occasione potrebbe arrivare dal Real Madrid. Storicamente le due società hanno sempre collaborato e finalizzato affari da ambo le parti. Stavolta è il Real che potrebbe dare una opportunità al Milan mettendo sul mercato un difensore importante ma che sta avendo difficoltà negli ultimi periodi.

Ecco il nome del difensore che piace al Milan

Occasione di calciomercato in arrivo dal Real Madrid. Secondo quanto riferito, infatti, da AS, il Milan avrebbe avuto già dei contatti per prendere Nacho Fernández, classe 1990, difensore iberico il cui contratto con il Real scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Nato e cresciuto in casa, Nacho Fernandez svolge tutti ruoli della retroguardia: terzino destro e sinistro, centrale destro e sinistro. Un elemento che potrebbe dare tanto alla causa di Pioli anche come esperienza, visto anche che ha vinto molte Liga e svariate Champions League. Affare possibile a costo zero per la prossima estate, difficile si possa concretizzare nella prossima finestra di calciomercato.