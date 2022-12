Calciomercato Milan: in arrivo il vice-Maignan a parametro zero

Era da tempo che il Milan seguiva un portiere di sicuro rendimento da affiancare a Mike Maignan. Il calciomercato non si è ancora aperto ma i rossoneri hanno trovato l’accordo con il portiere dell’Atalanta. Andrà in scadenza di contratto ed arriverà a parametro zero. Sarà il nuovo vice-Maignan.

Ecco il nome del vice-Maignan

Il Milan ha già pensato a come sostituire Ciprian Tatarusanu: il portiere rumeno, che in questa e nella scorsa stagione si è trovato a sostituire Mike Maignan, visti gli infortuni del francese, andrà in scadenza nel giugno del 2023 e non rinnoverà il contratto. Il suo posto verrà preso da Marco Sportiello, attualmente all’Atalanta ma che andrà in scadenza di contratto e arriverà a zero al Milan. La firma sul contratto arriverà a febbraio e si sta lavorando sulla soluzione più adatta: un biennale o un triennale. Sportiello approderà al Milan per fare il vice-Maignan. Un colpo a parametro zero già individuato e definito a dicembre, in ottica estate: priorità alla programmazione, a partire dalla porta.