Il Napoli piomba su Zaniolo: concorrenza alla Juventus

Mentre il Brasile valuta anche Mourinho come potenziale nuovo allenatore, la Roma deve anche monitorare al situazione legata ad alcuni calciatori. L’Inter potrebbe prendere Smalling a fine anno a parametro zero, replicando quanto fatto con Mkhitaryan in estate, e deve anche valutare la situazione Zaniolo, approcciato dal Napoli nelle ultime ore. Sul talento classe 1999 era forte la Juventus ma dopo il terremoto societario ha altre priorità e i partenopei potrebbero approfittare della situazione.

Zaniolo al Napoli?

Il numero 22 della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2024, cosa che mette la Roma nella condizione di dover valutare anche le offerte per evitare di perderlo a parametro zero. La valutazione fatta da Transfermarkt è di 30 milioni ma il costo del suo cartellino si aggira sui 40. Cifra che il Napoli sarebbe disposto a spendere, convinto di poter inserire Zaniolo nel sistema già rodato di Spalletti, fornendo ulteriore qualità a un reparto già di altissimo livello. C’è da valutare, però, la contromossa della Roma con Mourinho che ha dichiarato spesso quanto faccia affidamento sul classe 99′. A questo punto, però, il rinnovo di contratto diventa quasi un obbligo per la squadra giallorossa, costretta, altrimenti, a dover vendere a un valore più basso rispetto a quello reale, data la situazione contrattuale.