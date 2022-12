Dichiarazioni Inzaghi riguardo la corsa scudetto: “Mancano ancora 23 giornate alla fine, c’è spazio per tutte in campionato. Mercato? La società è attenta. Lo scudetto una speranza“. Il ct nerazzurro parla da Malta a seguito del 6-1 contro lo Gzira United, adesso corsa all’amichevole. Argomento importante in conferenza è stato Onana, escluso dai Mondiali a causa di un confronto acceso col ct del Camerun. Scopriamo le parole del ct.

Dichiarazioni Inzaghi scudetto, Onana: “L’ho sentito, è tranquillo”

Il ct nerazzurro in conferenza stampa da Malta, primo argomento Onana: “L’ho sentito, è tranquillo: c’è stata un’incomprensione che ha pagato lui. Io posso parlare solo di quanto successo all’Inter, è un ragazzo positivo e quando doveva stare in panchina è stato in panchina e quando doveva giocare ha giocato. Venerdì sarà ad Appiano per lavorare con noi“.

Lukaku fuori dai Mondiali

Si discute anche la questione Romelu Lukaku, eliminato dal Mondiale con il Belgio: “Gli ho parlato, chiaramente era deluso, ha giocato 45 minuti e ha avuto tre occasioni, più di quelle avute dal Belgio nel resto della partita. Quando un attaccante ha le occasioni per segnare, deve stare sereno“.

Calciomercato di gennaio

Simone Inzaghi continua a riflettere sul mercato di gennaio: “Ho la fortuna di avere alle spalle una società che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato“. Riguardo la rimonta scudetto: “Un augurio e una speranza, il Napoli ha fatto un percorso importante ma ci sono ancora 23 partite e c’è spazio per tutti. Dovremo farci trovare pronti, abbiamo vinto 10 partite su 15 ma non bastano, la media andrà migliorata“.