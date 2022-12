Amichevole, dove vedere Inter-Salisburgo streaming live e diretta TV: DAZN o Sky?

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18:00, andrà di scena il match amichevole, in occasione della pausa dei campionati nazionali per il Mondiale 2022 in Qatar, tra Inter-Salisburgo. Le due compagini si sfideranno all’Hibernians Stadium, uno stadio multiuso a Paola, Malta. Il campo da calcio Hibernians è stato inaugurato il 9 novembre 1986.

Amichevole, Inter-Salisburgo: come arrivano le due squadre

L’Inter si avvicina alla gara amichevole reduce da due vittorie consecutive nel campionato di Serie A. La squadra guidata da Simone Inzaghi, infatti, ha vinto 6-1 in casa contro il Bologna ed ha vinto anche in trasferta per 2-3 contro l’Atalanta. Il Salisburgo, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel massimo campionato austriaco. I biancorossi, infatti, hanno superato 1-2 il Wolfsberg in trasferta ed hanno vinto, sempre in trasferta, per 0-1 contro l’Austria Klagenfurt.

Amichevole Inter-Salisburgo streaming gratis e diretta TV

La partita Inter-Salisburgo, gara amichevole in programma mercoledì 7 dicembre alle ore 18:00, sarà visibile in diretta esclusiva sulla pagina Facebook dell’Inter. Su Facebook, Inter TV e YouTube aggiornamenti e collegamenti per prepararsi al match con la diretta del pre-partita: dagli studi di Inter TV e da bordocampo le ultime da Malta prima del fischio d’inizio della sfida. Sarà possibile seguire il match in diretta esclusiva su Facebook Live al prezzo di € 3,49.