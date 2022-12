Lecce, la decisione sull’attaccante è stata presa, il Milan però include il controriscatto

Il Lecce, grazie alla sua programmazione efficace e senza fronzoli non ha bisogno di particolari acquisti o cambiamenti nel calciomercato di gennaio. Si guarda però ai rinnovi e a concretizzare ciò che si ha in casa. In particolare fari puntati su un centravanti in fortissima ascesa.

Il Lecce riscatterà la punta del Milan

La punta di cui stiamo parlando si tratta di Lorenzo Colombo, giocatore che soprattutto nelle ultime partite si è messo in mostra segnando gol importanti e anche spettacolari nell’esecuzione. Il Lecce è molto soddisfatto del rendimento di Lorenzo Colombo, protagonista di 3 gol in questa prima parte di stagione e ha già deciso che lo

riscatterà dal Milan per 2,5 milioni mentre il controriscatto è fissato a 3,5. Anche da qui si evince il valore di Colombo, dal fatto che il Milan non lo voglia perdere definitivamente.