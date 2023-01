Calciomercato Cagliari, spunta un nuovo nome per l’attacco. TV2 ha riferito che il club sardo ha nel mirino Ole Saeter e ha presentato una prima offerta di circa 900 mila euro per il suo cartellino.

Stando a quanto si apprende però, il Rosenborg l’avrebbe rifiutata ed è in attesa di un rilancio a breve. Gli isolani potrebbero infatti spingersi fino a 1.3 milioni di euro.

Calciomercato Cagliari, chi è Ole Saeter, scelto per l’attacco

Ole Christian Hammerfjell Saeter è nato a Trondheim, in Norvegia, il 30 marzo 1996 ed è l’attaccante del Rosenborg, club norvegese con il maggior numero di successi. Il ragazzo è in scadenza di contratto.

Nelle proprie pagine sportive, L’Unione Sarda ha fatto presente che Ole Saeter sarebbe l’alternativa a Nik Prelec, calciatore sloveno classe 2001, e centravanti del WSG Swarovski Tirol e della Nazionale Under-21 slovena.

La pista Saeter sembra maggiormente praticabile rispetto a quelle più complicate che poetando Roberto Piccoli e Frank Tsadjout.