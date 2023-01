Calciomercato Cagliari: definito l’obiettivo per la difesa, trattativa avanzata

Il calciomercato del Cagliari è in continua evoluzione e si valutano profili in entrata sia nella zona offensiva che in quella difensiva. L’ultima trattiva in ordine cronologico riguarda proprio un difensore che farebbe al caso di mister Claudio Ranieri. Operazione possibile, anche se in fase di avvio, si potrebbe concretizzare anche in breve termine.

L’obiettivo del Cagliari per la difesa

Il Cagliari è alla ricerca di un profilo esperto da inserire nella difesa di Claudio Ranieri. In attesa del nuovo esordio del tecnico romano contro il Como di Moreno Longo, il direttore sportivo Nereo Bonato continua i lavori per convincere il difensore e la Salernitana. Il giocatore in questione si tratta di Norbert Gyomber. Il club granata però non vuole lasciar partire il classe ’92 nel mese di gennaio, ma allo stesso tempo non è intenzionato a discutere il rinnovo contrattuale con Gyomber. Il contratto dello slovacco, infatti, va in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore, tuttavia, vorrebbe lasciare Salerno visto il muro da parte del club al suo rinnovo. Non mancano le pretendenti, oltre al Cagliari resta l’interesse da parte di squadre estere, soprattutto da parte dello Sporting Kansas City.