Il Napoli dopo la deludente ed inaspettata sconfitta contro la Cremonese ha detto addio al cammino in Coppa Italia ed ora si rituffa nella corsa scudetto. Intanto un pò a sorpresa sembra smuoversi il mercato con uno scambio di portieri con la Fiorentina.

Scambio Sirigu-Gollini tra Napoli e Fiorentina

Gli azzurri dopo lo scambio con la Sampdoria che ha visto l’approdo in azzurro di Bereszynski, esordio proprio ieri in Coppa Italia, ed alla doria di Zanoli, sembravano aver giù chiuso anzitempo il calciomercato, ma non è così. Un pò a sorpresa infatti, anche se già da giorni si parlava di questa ipotesi, si profila uno scambio tra Napoli e Fiorentina tra i pali e più precisamente tra i vice delle due squadre.

Salvatore Sirigu sembra ormai ad un passo dal vestire la maglia viola come vice Terracciano, mentre Pierluigi Gollini farà il viaggio inverso come vice Meret. Uno scambio un pò inatteso, più in casa Napoli che in casa viola. La squadra di Italiano infatti, era alla ricerca di una nuova sistemazione per Gollini che arrivato in prestito dall’Atalanta doveva rilanciarsi per un posto da titolare, ma così non è stato. Visti i mal di pancia dell’ex Tottenham, Sirigu rappresenta la scelta perfetta con il giusto mix di esperienza e personalità.

La scelta del Napoli invece, sembra aver lasciato molti interrogativi anche tra i giornalisti e tifosi campani non tanto per il talento di Gollini ma per le dinamiche di spogliatoio. Come dicevamo il calciatore di proprietà dell’Atalanta sembrava alla ricerca di una squadra nella quale rilanciarsi ed al Napoli le gerarchie tra i pali sembrano molto chiare, quindi le chance di giocare saranno ridotte all’osso. Vedremo se la scelta fatta sarà vincente per il club e soprattutto non crei nuovi “mal di pancia” per il calciatore.

La formula dell’affare tra Napoli e Fiorentina

Intanto come riportato anche da tuttomercatoweb.com, l’affare dovrebbe concludersi nelle prossime 48 ore. Sirigu arriverebbe alla viola con la formula del prestito secco, mentre Gollini al Napoli approderebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto girato direttamente dall‘Atalanta proprietaria del cartellino.